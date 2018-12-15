الان تتابع بالفيديو.. ريفاس يرفض مصافحة خيسوس والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل محمد بن نافع - الخليج 365:
شهدت مباراة الهلال ونظيره الحزم، ضمن منافسات الجولة (13) من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، توتر في العلاقة بين محترف الفريق الهلالي المهاجم ريفاس، ومدرب الفريق خيسوس.
ورصدت الكاميرات رفض ريفاس مصافحة خيسوس، عقب نهاية المباراة، ما أغضب المدرب الهلالي.
وشهد اللقاء الخسارة الأولى للفريق الهلالي، منذ بداية الدوري، بهدفين لفريق الحزم، مقابل هدف واحد للعميد.
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