شكرا لقرائتكم خبر عن طرائف الـ «VAR».. الحكم يلغي هدفًا للهلال ويحتسبه ضربة جزاء للحزم بالدوري السعودي (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم السعودي، فوزًا ثمينًا على نظيره الهلال، بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما على استاد جامعة الملك سعود بالرياض، ضمن منافسات الجولة 13 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

تقدم الهلال عن طريق مهاجمه الفرنسي جوميز في الدقيقة 18، وأدرك محمد الصيعري التعادل للحزم في الدقيقة 46، وسجل دابونتي هدف الفوز للحزم في الدقيقة 80 من ضربة جزاء.

وشهدت الدقيقة 75 من المباراة لقطة هي الأغرب في الموسم، حيث كانت الهجمة لفريق الحزم وتدخل مدافع الهلال لتشتيتها، وبدأ هجمة مرتدة للهلال انتهت بهدف أحرزه المهاجم جوميز، وبعد اعتراض لاعبي الحزم لجأ حكم اللقاء لخاصية حكم الفيديو «VAR» ليلغي هدف الهلال ويحتسب ضربة جزاء للحزم، ليسجل منها دابونتي الهدف الثاني لفريقه، وبينتهي اللقاء بفوز الحزم 2-1.