شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى يونس يعلن تشكيل المصري لمواجهة ساليتاس البوركيني بالكونفيدرالية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن مصطفى يونس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري، تشكيل الفريق لمباراة ساليتاس البوركيني، التي ستنطلق بعد قليل على استاد المصري ببور سعيد، في ذهاب دور الـ 32 لبطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

وجاء التشكيل كالتالي:

أحمد مسعود، محمد كوفي، أحمد شوشة، محمد شطة، محمد جابر، حجاج عويس، فريد شوقي، أحمد شكري، إسلام عيسى، أحمد جمعة، محمود وادي.