تشيلسي يرغب في ضم ميرتينز مهاجم نابولي

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ذكرت صحيفة “التايمز” البريطانية، اليوم السبت أن نادي تشيلسي الإنجليزي يرغب في ضم البلجيكي درايس ميرتنز مهاجم نادي نابولي الإيطالي، بناء على توصية من المدير الفني ماوريسيو ساري الذي كان يدرب نادي الجنوب الإيطالي قبل تدريبه للبلوز.

وأشارت الصحيفة، اليوم، إلى أن الدولي البلجيكي سيكون سعيدا بالاجتماع مرة أخرى بمدربه السابق، والذي ساهم في تألقه خلال السنوات الماضية.

ولفتت الصحيفة إلى أن تشيلسي سيواجه مهمة صعبة لإقناع نابولي بالتخلي عن مهاجمه المميز، كما أن ميرتنز، أكد مؤخرا أنه سعيد في ناديه الحالي.

وكانت تقارير صحفية أخرى قد أشارت إلى أن تشيلسي يسعى أيضا للتعاقد مع اللاعب الألباني الشاب، السيد هساي، الظهير الأيسر لنابولي.

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