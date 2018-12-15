ساندرا سمير تتأهل لنهائي بطولة مصر الدولية للتنس

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تأهلت اللاعبة المصرية ساندرا سمير، إلى نهائي بطولة مصر الدولية للتنس “أي تي إف”، المقامة حاليا في القاهرة، ويصل مجموع جوائزها إلى 15 ألف دولار، وذلك بعدما فازت، اليوم السبت، على الألمانية ولييت ماريا ستوير بمجموعتين مقابل واحدة، بواقع (6-3)، (6-7)، (6-1).

وكانت ساندرا سمير، تأهلت إلى نصف النهائي، بعدما فازت على الرومانية آوانا غابريلا بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة أمس.

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