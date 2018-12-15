شكرا لقرائتكم جلسة خاصة مع أحمد الشيخ فى الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عقد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الاهلي جلسة خاصة مع أحمد الشيخ لاعب الفريق لمدة 10 دقائق على هامش مران الفريق المُقام حالياً على ملعب التتش ، وتحدث عبد الحفيظ مع الشيخ حول عدة أمور خاصة باللاعب وبمستواه خلال الفترة الأخيرة.

كما شهد مران اليوم محاضرة من محمد يوسف المدير الفني المؤقت للفريق مع لاعبي الفريق تحدث معهم خلالها عن أهمية المرحلة المقبلة التى سيخوض فيهعا الفريق إرتباطات هامة محلية وأفريقية.

واستمرت جلسة يوسف مع اللاعبين قرابة الـ20 دقيقة كشف خلالها يوسف كذلك عن بعض الأخطاء التى وقع فيها الفريق خلال المباريات الماضية والتى كان أخرها مباراة جيما الأثيوبي في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا والتى فاز فيها الأهلي بثنائية نظيفة لكنها شهدت أهدار الاهلي فرصاً بالجملة.

كما أدى ثنائي الفريق أحمد فتحي ومحمد نجيب تدريبات تأهيلية قبل انطلاق المران ، وقاد الثنائي طارق عبد العزيز التدريبات التأهيلية للثنائي من أجل التعافي من الإصابة حيث يعاني فتحي من مزق في العضلة الأمامية، فيما يعاني نجيب من الإصابة في غضروف الركبة.

وبدأ الاهلي عصر اليوم الإستعداد لمباراة النجوم المقرر لها بعد غد ، الاثتين، في اللقاء المؤجل من الجولة الثانية عشر للدوري.