شكرا لقرائتكم مجدى الجونة يجرى جراحة صليبى ويغيب لنهاية الموسم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يجرى الألماني ڤايلر «الرباط الصليبي» لمجدي بالجونة خضع أحمد مجدي، لاعب نادي الجونة، لعملية جراحية مزدوجة لمعالجة قطع في الرباط الصليبي والرباط الخارجي للركبة اليوم، السبت، بأحد المستشفيات في الجونة بالغردقة.



مجدى

وأجرى الجراحة الطبيب الألماني آندريه ڤايلر ومعاونه إنريكو لاتسكوڤ بحضور الدكتور إيهاب علي. ويغيب أحمد مجدي حتى نهاية الموسم عن الملاعب بسبب الجراحة وفترتي العلاج والتأهيل قبل العودة مرة أخرى.