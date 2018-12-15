- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم مجدى الجونة يجرى جراحة صليبى ويغيب لنهاية الموسم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل يجرى الألماني ڤايلر «الرباط الصليبي» لمجدي بالجونة خضع أحمد مجدي، لاعب نادي الجونة، لعملية جراحية مزدوجة لمعالجة قطع في الرباط الصليبي والرباط الخارجي للركبة اليوم، السبت، بأحد المستشفيات في الجونة بالغردقة.
مجدى
وأجرى الجراحة الطبيب الألماني آندريه ڤايلر ومعاونه إنريكو لاتسكوڤ بحضور الدكتور إيهاب علي. ويغيب أحمد مجدي حتى نهاية الموسم عن الملاعب بسبب الجراحة وفترتي العلاج والتأهيل قبل العودة مرة أخرى.
شكرا لقرائتكم خبر عن مجدى الجونة يجرى جراحة صليبى ويغيب لنهاية الموسم على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة سوبر كورة وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي سوبر كورة ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .