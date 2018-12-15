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شكرا لقرائتكم بشري سارة.. الشناوي يقترب من تدعيم الأهلي أمام جيما بإثيوبيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أقترب فريق الاهلي من استعادة محمد الشناوي حارس مرمى الفريق في لقاء جيما الأثيوبي الجمعة المقبل بملعب الأخير في إياب دور الـ٣٢ من بطولة دوري أبطال إفريقيا.
وغاب الشناوي عن مباريات الاهلي الأخيرة للإصابة حيث عانى من مزق في الضامة قبل أن يقترب من المشاركة في المباريات عقب تعافيه من الإصابة الأخيرة وسيكون بأمكان الحارس دخول قائمة الاهلي لمباراة بطل اثيوبيا.
وكان الاهلي قد فاز على بطل اثيوبيا أمس ، الجمعة، بإستاد برج العرب بثنائية نظيفة حملت توقيع ناصر ماهر ومروان محسن.
ويبدأ الاهلي اليوم ،السبت، الإستعداد لمباراة النجوم المقرر لها بعد غد ، الاثنين، في اللقاء المؤجل من الجولة الثانية عشر للدوري.
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