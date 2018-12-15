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الخطيب يعقد سلسلة اجتماعات بالنادى اليوم

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جدة - عمرو شويل بدأ محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي اليوم،السبت، سلسلة أجتماعاته مع أكثر من مسئول بالنادي لحسم عدة ملفات خاصة بالقلعة الحمراء يأتي في مقدمتها  أمور خاصة بقطاع الكرة.

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وعقد الخطيب جلسة مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق بجانب جلسات أخرى مع  أكثر من مسئول بالنادي لمناقشة عدة أمور إدارية أخرى خاصة بالنادي بعدما حالت ظروف الخطيب الصحية التواجد في النادي طوال الفترة الماضية.

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وأجرى الخطيب جراحة في المانيا مؤخراً لأزالة "ورم" من النخاع الشوكي قبل أن يظهر في فرع الشيخ زايد الاثنين الماضي حيث ترأس أجتماع مجلس الإدارة ثم تواجد في النادي اليوم لمناقشة أكثر من ملف يأتي في مقدمتها المدرب الجديد الذى سيتعاقد معه النادي خلال الأيام القليلة المقبلة وبحث هذا الملف مع عبد الحفيظ.

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