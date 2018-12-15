الشناوي وأزارو يشاركان في مران الأهلي الجماعي

جدة - عمرو شويل شارك محمد الشناوي، حارس مرمى الأهلي، في المران الجماعي الذي أقيم مساء اليوم السبت على ملعب التتش؛ استعدادا لمواجهة النجوم التي تقام يوم الاثنين المقبل والمؤجلة من الأسبوع الثاني عشر لبطولة الدوري العام.

وجاءت مشاركة الشناوي في المران بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها في العضلة الضامة والتي أبعدته عن التدريبات الجماعية خلال الفترة الماضية.

وشارك الشناوي في مران الحراس تحت قيادة طارق سليمان، مدرب الحراس والتي اشتملت على مران بدني وتدريبات بالكرة.

كما انتظم المغربي وليد أزارو مهاجم الأهلي، في مران فريقه اليوم السبت والمقام على ستاد مختار التتش بالجزيرة. وغاب أزارو عن مران الأهلي طوال الفترة الماضية بسبب إصابته بإجهاد في العضلة الخلفية.