شكرا لقرائتكم مانشستر سيتى يستعيد صدارة البريميرليج مؤقتا بثلاثية فى مرمى إيفرتون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استعاد مانشستر سيتى صدارة الدورى الإنجليزى مؤقتا، بعد الفوز على ضيفه إيفرتون، بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى اللقاء الذى أقيم على ملعب "الإتحاد" فى افتتاح الجولة الـ17 من الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج".

انتهى الشوط الأول بتقدم السيتى بهدف احرزه البرازيلى جابرييل خيسوس فى الدقيقة 22 بعد أن وضع الكرة بإقتدار على يسار جوردان بيكفورد حارس التوفيز، إثر تلقيه تمريرة رائعة من الألمانى ليروى سانى.

والهدف الذى سجله خيسوس هو الأول له فى البريميرليج منذ 4 أشهر، وتحديدا يوم 19 أغسطس، عندما سجل هدفا فى مرمى هدرسفيلد تاون.

فى الشوط الثانى أضاف خيسوس الهدف الثانى له ولفريقه فى الدقيقة 50 من ضربة رأس، قبل أن يقلص دومينيك كالفيرت-لوين الفارق لإيفرتون فى الدقيقة 65.

وفى الدقيقة 69 أضاف البديل رحيم ستيرلينج الهدف الثالث بعد مشاركته بدقيقتين فقط، ليرفع رصيد أهدافه هذا الموسم إلى 9 أهداف، بفارق هدف وحيد عن كلا من محمد صلاح وبيير أوباميانج مهاجم أرسنال صاحبا الصدارة.

وشهدت المباراة مشاركة البلجيكى كيفن دى بروين مع السيتى بعد فترة طويلة من الغياب للإصابة، حيث شارك كبديل فى الدقيقة 75 بديلا للجزائرى رياض محرز.

الفوز رفع رصيد مانشستر سيتى إلى 44 نقطة فصدارة السمابقة مؤقتا، بفارق نقطتين عن ليفربول الثانى الذى سيواجه مانشستر يونايتد غدا الأحد على ملعب "آنفيلد" فى السادسة مساء، بينما توقف رصيد إيفرتون عند 24 نقطة فى المركز السابع.



خيسوس يسجل الهدف الأول

رأسية خيسوس

زوما وسانى

سانى أمام سجوردسون وزوما

كايل ووكر يمر بالكرة

هدف إيفرتون