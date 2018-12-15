شكرا لقرائتكم كاشيما يفوز على جوادا لاخارا بثلاثية ويضرب موعدا مع ريال مدريد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تأهل كاشيما انتلرز اليابانى للدور قبل النهائى من كأس العالم للأندية، بعد الفوز على جوادا لاخارا المكسيكى بثلاثة أهداف مقابل هدفين، فى المباراة التى أقيمت على ملعب "هزاع بن زايد" فى الدور الثانى من المونديال.

وحول كاشيما تأخره بهدف فى الشوط الأول، بعد مرور 3 دقائق فقط بعد أن سجل أنخيل زالديفار هدف الفريق المكسيكى من ضربة رأس، إلى فوز فى الشوط الثانى، حيث سجل 3 أهداف عبر كل من ناجاكى فى الدقيقة 48، وسيرجيو أنطونيو سولير فى الدقيقة 70 من ركلة جزاء، وهيروكى آبى فى الدقيقة84، فيما قلص جوادا لاخارا الفارق فى الدقيقة الأخيرة عبر ليو سيلفا لاعب كاشيما فى مرماه.

وسيواجه كاشيما انتلرز ريال مدريد الإسبانى (بطل أوروبا) يوم الأربعاء المقبل فى الدور قبل النهائى للبطولة، فيما سيلتقى يوم الثلاثاء ريفر بليت الأرجنتينى مع الفائز من مواجهة العين الإماراتى والترجى التونسى التى ستنطلق فى السادسة والنصف مساء اليوم.



هدف جوادا لاخا الاول



فرحة كاشيما بالفوز

كاشيما انتلرز

كاشيما يفوز على جوادا لاخارا