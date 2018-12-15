شكرا لقرائتكم النجم الإنجليزي روني يزور الدرعية لحضور سباق فورمولا إي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - شهدت فعاليات اليوم الثاني من سباق فورمولا إي بالدرعية تواجد النجم الإنجليزي واين روني، الهداف التاريخي للمنتخب الإنجليزي، والمحترف في صفوف دي سي يونايتد الأميركي.

وأجرى روني جولة لمشاهدة الفعاليات المصاحبة للسباق، مع الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة.

ونشر روني "33 عاما" صورة له على حسابه في "تويتر" وهو في طريقه إلى الدرعية، وقال: في طريقي لحضور سباق فورمولا إي بالدرعية، أتطلع لأن أكون جزءا من التجربة، ونأمل أن نراكم هناك. وتفاعلت الجماهير مع تغريدة النجم الإنجليزي.

وانطلقت يوم الجمعة التجارب الحرة لسائقي سباق فورمولا إي بمشاركة مجموعة من السائقين المميزين بالإضافة إلى مواهب جديدة تشارك في السباقات للمرة الأولى.

وشهدت الفعاليات المصاحبة للسباق، حضورا كبيرا وتفاعلا مميزا من الصغار والكبار، وحظيت ألعاب المحاكاة بالإقبال الأكبر، حيث عاشت الجماهير أجواء المهرجان بالتنافس في التجارب التفاعلية لسباقات "الفورمولا إي".