شكرا لقرائتكم دول جنوب شرق آسيا تدعم إنفانتينو في انتخابات "فيفا" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت مجموعة اتحادات دول جنوب شرق آسيا "آسيان" دعمها وتأييدها للسويسري جياني إنفانتينو في الانتخابات القادمة المقررة على رئاسة الاتحاد الدولي للعبة "فيفا".

ويستطيع إنفانتينو الاعتماد على دعم "آسيان" خلال حملته للفوز بفترة جديدة في رئاسة "فيفا" من خلال الانتخابات المزمع إجراؤها في يونيو 2019.

وأعلنت مجموعة "آسيان" ، التي تضم في عضويتها 12 دولة ، يوم السبت أنها تدعم استمرار إنفانتينو رئيسا "فيفا" لفترة ثانية، وكان إنفانتينو فاز برئاسة "فيفا" في الانتخابات التي أجريت عام 2016 بعد استقالة مواطنه جوزيف بلاتر.

وذكر نائب رئيس مجلس مجموعة "آسيان" ، في بيان له : الاتحادات الأعضاء أعلنت بالإجماع تأييدها للسيد إنفانتينو للاستمرار رئيسا "فيفا".

وتضم مجموعة آسيان في عضويتها 12 دولة منها أستراليا وإندونيسيا وتايلاند وفيتنام علما بأن اجتماع مجلس "آسيان" انعقد يوم الجمعة في فيتنام.

وتنعقد الجمعية العمومية لـ "فيفا" في الخامس من يونيو المقبل بالعاصمة الفرنسية باريس، لم يكشف أي شخص عن تحديه لإنفانتينو في هذه الانتخابات علما بأن باب الترشح سيغلق قبل مطلع فبراير 2019.