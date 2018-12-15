شكرا لقرائتكم خبر عن 15 دقيقة سلبية بين المصرى وساليتاس البوركينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مرت 15 دقيقة من عمر مباراة المصرى وساليتاس البوركينى بالتعادل السلبى، فى ذهاب دور الـ32 بالكونفدرالية على استاد بورسعيد.

بدأ المصرى المباراة بتشكيل يضم، كل من أحمد مسعود فى حراسة المرمى، محمد كوفى وشوشة ومحمد جابر ومحمد شطة فى الدفاع، فريد شوقى و حجاج عويس واحمد شكرى واسلام عيسى فى الوسط، احمد جمعه ومحمود وادى فى الهجوم.

جاءت بداية المباراة سريعة وحماسية من المصرى، ونجح الفري فى تهديد مرمى الضيوف أكثر من مرة عن طريق محمود وادى وأحمد جمعة واسلام عيسى.