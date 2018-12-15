شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو جراف.. 3 نجوم مصريين توجوا بجائزة BBC لأفضل لاعب إفريقى والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الخليج 365 بلس نشرت الصفحة الرسمية لاتحاد الكرة، فيديو جراف للاعبين المصريين الذين سبق لهم التتويج بجائزة BBC لأفضل لاعب إفريقى. وضمت القائمة كل من محمد بركات لاعب الأهلى السابق عام 2005، ومحمد أبو تريكة لاعب الاهلى السابق 2008، ومحمد صلاح عامىّ 2017 و2018 على التوالى.

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