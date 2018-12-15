شكرا لقرائتكم خبر عن منافس الزمالك .. عندما يتحول اللاعبون لـ"عمال غرف خلع الملابس" والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الخليج 365 بلس

يستعد الزمالك لمواجه القطن التشادى فى السابعة مساء اليوم، السبت، بذهاب دور الـ 32 لبطولة الكونفدرالية الأفريقية بملعب بتروسبورت .

وحرص ”الخليج 365” على جمع بعض المعلومات عن الفريق التشادى بعيدا عن المستطيل الأخضر للتعرف أكثر على منافس الزمالك فى افتتاح مشواره الأفريقى .

ويعانى فريق القطن التشادى من فقر شديد فى الموارد المادية لدرجة عدم وجود جهاز إدارى أو عمال غرف خلع ملابس لصعوبة القدرة على سداد رواتب إضافية والاكتفاء بوجود الجهاز الفنى واللاعبين .

ويقوم المدير الفنى لفريق القطن التشادى بمهام الجهاز الإدارى وتواجد بنفسه فى الاجتماع الفنى لمباراة الزمالك وقام بعرض الملابس الخاصة بفريقه على طاقم التحكيم وفقا للبروتوكول المتبع فى المباريات الدولية .

بينما يقوم لاعبو القطن بمهام عمال غرف خلع الملابس بأنفسهم خلال التدريبات .