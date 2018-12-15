شاهد الفلسطيني وادى يشن أول هجمة بورسعيدية خطرة على مرمى ساليتاس البوركينى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سدد الفلسطينى محمود وادى كرة رأسية مرت بجوار مرمي ساليتاس البوركينى بعد جملة فنية بين أحم دجمعة وإسلام عيسي فى أول هجمة خطرة بالدقيقة الثالثة من عمر المباراة التي تجمعهما حاليًا على ستاد بورسعيد فى ذهاب دور الـ32 بالكونفدرالية. وجاء تشكيل المصرى كالتالى: وجاء تشكيل المصرى كالتالى: حراسة المرمى .. أحمد مسعود. خط الدفاع .. محمد كوفى وشوشة ومحمد جابر ومحمد شطة. خط الوسط .. فريد شوقى وحجاج عويس وأحمد شكرى وإسلام عيسى. خط الهجوم .. أحمد جمعة ومحمود وادى. وكان المصرى ودع بطولة الكونفدرالية فى النسخة الماضية من الدور قبل النهائى أمام فيتا كلوب الكونغولى.

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