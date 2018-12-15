شكرا لقرائتكم خبر عن دجلة يحسم مصير مرعي خلال ساعات بعد عروض القطبين وباوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

يحسم نادي وادي دجلة مصير محمود مرعي مدافع الفريق خلال الساعات المقبلة بعدما تلقي اللاعب عدة عروض خلال الفترة الماضية أبرزها من الأهلي والزمالك وعرض أخر من أحد الأندية اليونانية تردد أنه من نادي باوك.

ويُعد محمود مرعي أحد أهم اللاعبين المُرشحين للانتقال للأهلي في يناير المقبل لتدعيم الدفاع الأحمر الذى يُعاني لاعبيه من تراجع المستوى وكذلك الغياب بشكل مُستمر.

وعلم ”الخليج 365” أن دجلة سيحسم مصير مرعي مساء اليوم، السبت، خاصة وأن الأندية الثلاثة ترغب في إنهاء الصفقة سريعاً .