شكرا لقرائتكم خبر عن حسام غالى 18 عاماً فى حب الأهلي.. 5 لقطات لا تنساها الجماهير للكابيتانو والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

18 عاماً قضاها حسام غالى، لاعب وسط النادى الأهلى بين جدران القلعة الحمراء منذ تصعيده للعب فى الفريق الأول عام 2000 وحتى اعتزاله كرة القدم فى 2018، تجسدت فيها معانى الوفاء من كابيتانو الأهلي تجاه بيته الأحمر.

نصف عمر عاشه حسام غالى داخل الأهلي، ويحتفل الكابيتانو اليوم بعيد ميلاده رقم 36، حيث ولد فى 15 ديسمبر 1981، وبدأ مسيرته الكروية داخل نادى بيلا بمحافظة كفر الشيخ.

حسام غالى شاهد عيان فى مباراة 6/1

كانت مباراة القمة بين الأهلى والزمالك عام 2002 بداية سلم المجد فى حياة الكابيتانو، الذى كان واحداً من شهود عيان مباراة الستة الشهيرة، التى مازالت جماهير القلعة الحمراء تتغنى بها حتى الآن.

شارك حسام غالى، قائد الأهلي، فى المبارة وتألق الكابيتانو بشكل كبيرا، ورغم صغر سنه وقتها وإتمامه الـ21 عامًا، كان يلعب بحماس كبير، والتقطت كاميرات المباراة أكثر من لقطة لانفعاله على زملائه رغبة فى تقديم أفضل ما يمكن للفريق، واستحق لقب «روح الفريق» فى ظل الأداء القتالى والروح العالية التى يظهر عليها خلال المباريات التى خاضها مع الفريق الأحمر.

وتألق حسام غالى بشدة أمام الزمالك فى تلك المباراة، وتمكن من صناعة أكثر من فرصة خطيرة للأهلي كانت كفيلة وحدها بإحراز 4 أهداف على الأقل.

كوبرى جوارديولا

أقيمت مباراة ودية بين الأهلي وروما الإيطالى فى أغسطس 2002، فاز فيها الأهلي بهدفين مقابل هدف واحد، ولم يكن أحد يعلم أن تلك المباراة ستجمع واحدا من أفضل اللاعبين فى مصر مع أحد أفضل مدربى العالم، وذلك عندما مرر لاعب الأهلي الناشئ وقتها حسام غالي الكرة من بين قدمى بيب جوارديولا، لاعب وسط برشلونة السابق والمدرب الحالى لفريق مانشستر سيتى.

تقديم متعب لرفع كأس السوبر

بعد موسم عصيب للأهلي، فقد فيه معظم البطولات التى شارك فيها، فاز أخيرًا ببطولة السوبر المصرى، عقب فوزه على غريمه التقليدى الزمالك، كان غالى قد أدى أفضل أداء له طوال مسيرته مع الأهلي، وتم اختياره كأفضل لاعب في اللقاء.

عند تسلم الكأس تقدم الكابتن عماد متعب لاستلامها، كما هو متعارف عليه، إلا أن الجميع فوجئ بمتعب يستدعي حسام غالي ليترك له الكأس وسط حالة من إنكار الذات والعرفان لأحد أفضل قادة الأهلي.

فدائية أمام الترجي

فى لقطة أكدت مدى رجولة وفدائية حسام غالى خلال مباراة المارد الأحمر أمام ضيفه الترجى التونسى، والتى فاز بها بنتيجة 3/0، فى افتتاح مشواره بمنافسات دور المجموعات بكأس الكونفدرالية.

وعندما كان الأهلي متقدما بهدفين ويلعب بـ10 لاعبين فقط عقب إشهار حكم المباراة البطاقة الحمراء فى وجه حسام عاشور فى الدقيقة 70، ظهر معدن المقاتل حسام غالي ، وبعدما استخلص الكرة من مهاجم الترجى فى منطقة دفاع الأهلي سقط على الأرض ولكنه قاتل عليها برأسه لإبعادها لصالح باسم على العائد من الهجوم.

دموع الاعتزال

لم يتمالك الكابيتانو نفسه فى مؤتمر إعلان الاعتزال بشكل رسمى، ليبدأ فى البكاء لوداع عالم الساحرة المستديرة والنادى الأهلي.