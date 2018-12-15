شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وصور.. جماهير الزمالك تتوافد على بتروسبورت قبل مواجهة القطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توافدت جماهير الزمالك مبكرا علي استاد بتروسبورت، استعدادا لمواجهة القطن التشادي، مساء اليوم، في ذهاب دور الـ 32 بالكونفدرالية الإفريقية.



جماهير الزمالك فى بتروسبورت

وبدأت جماهير الزمالك بالهتافات الحماسية كما طالبوا بفتح مدرج الثالثة يمين وكان الزمالك قد حصل علي موافقة بحضور 6 آلاف مشجع لمؤازرة الفريق الأبيض في لقاء اليوم.



جماهير الزمالك فى بتروسبورت

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في السابعة مساء فيما سيقام لقاء العودة يوم الأحد الموافق 23 ديسمبر الجاري.