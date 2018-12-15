شكرا لقرائتكم خبر عن الشناوي يقترب من العودة للاهلي فى رحلة أثيوبيا لمواجهة جيما والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقترب فريق الاهلي من استعادة محمد الشناوي حارس مرمى الفريق في لقاء جيما الأثيوبي الجمعة المقبل بملعب الأخير في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.
وغاب الشناوي عن مباريات الأهلي الأخيرة للإصابة حيث عانى من مزق في الضامة قبل أن يقترب من المشاركة في المباريات عقب تعافيه من الإصابة الأخيرة وسيكون بإمكان الحارس دخول قائمة الأهلي لمباراة بطل أثيوبيا.
وكان الأهلي قد فاز على بطل أثيوبيا أمس ، الجمعة، باستاد برج العرب بثنائية نظيفة حملت توقيع ناصر ماهر ومروان محسن.
ويبدأ الأهلي اليوم ،السبت، الاستعداد لمباراة النجوم المقرر لها بعد غد ، الاثنين، في اللقاء المؤجل من الجولة الثانية عشر للدوري.
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