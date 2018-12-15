7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم 15 ديسمبر 2018 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها، الأهلى يفتح ملف الراحلين ويُقرر الاستغناء عن كوليبالى وتوفيق ونجيب، والزمالك يخصص 15 أتوبيساً لنقل الأجهزة الرياضية والأعضاء لمباراة القطن التشادى.

قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة إحالة ياسر تحسين مدرب عام فريق المنصورة إلى لجنة الانضباط، للتحقيق معه بعد هجومه على الحكام.

يفتح جهاز الكرة بالأهلى ملف اللاعبين الراحلين عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة فى ظل التعاقد مع لاعبين جدد بينما هناك أكثر من لاعب من المنتظر أن يتم قيدهم فى القائمة وعلى رأسهم الوافدان الجدد محمود وحيد ومحمد محمود وصالح جمعة المنتهية اعارته فى السعودية والمقيدين على قائمة الانتظار عمرو بركات وعمرو جمال ،بالإضافة لدخول الأهلى فى مفاوضات لضم لاعبين جدد لن يقلوا بأى حال عن ثلاثة لاعبين سيتم قيدهم فور التعاقد الرسمي معهم.

يدرس اتحاد الكرة التقدم باقتراح الي الاتحاد الافريقى لكرة القدم "كاف" يتضمن أن يصبح استاد برج العرب هو الملعب الرئيسي للمنتخب الوطني في بطولة أمم أفريقيا 2019 ، لضمان حضور أكبر عدد من الجماهير في المباريات التي يخوضها الفراعنة أصحاب الأرض وهي المباريات التي تشهد حضور جماهيري كبير، بعكس باقي المباريات التي يمكن أن تقام في أى ملاعب حيث تشهد حضور جماهيري أقل.

دخل مسئولو نادى الاتحاد السكندرى فى مفاوضات جادة مع نظيره نادى سموحة من أجل انتقال أحمد نبيل مانجا إلى صفوف الاتحاد السكندرى.

خصص مسئولو نادى الزمالك 15 أتوبيسا لنقل الأجهزة الرياضية وأعضاء القلعة البيضاء لملعب بتروسبورت لحضور مباراة الفريق الكروى أمام القطن التشادى، المقرر لها السابعة مساء اليوم السبت، فى ذهاب دور الـ32 لبطولة الكونفدرالية الأفريقية بملعب بتروسبورت.

أبدى عمرو جمال مهاجم الأهلي مرونة كبيرة فى مفاوضاته مع الأهلى بخصوص ملف تجديده، بعد رفضه الأمر خلال الفترة الماضية.

استقر الجهاز الفنى لفريق الزمالك، بقيادة السويسرى كريستيان جروس، على استمرار الكونغولى كاسونجو فى قيادة الهجوم الأبيض خلال مباراة القطن التشادى، المقرر لها السابعة مساء اليوم، السبت، فى ذهاب دور الـ32 لبطولة الكونفدرالية الأفريقية بملعب بتروسبورت.