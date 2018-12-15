شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد جمعه ووادى يقودان هجوم المصرى أمام ساليتاس البوركينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مصطفى يونس، المدير الفنى للنادى المصرى، التشكيل الذى يخوض به مباراة ساليتاس البوركينى فى ذهاب دور الـ32 بالكونفدرالية على استاد بورسعيد بعد قليل. وجاء تشكيل المصرى كالتالى: حراسة المرمى .. أحمد مسعود خط الدفاع .. محمد كوفى وشوشة ومحمد جابر ومحمد شطة. خط الوسط .. فريد شوقى وحجاج عويس وأحمد شكرى وإسلام عيسى. خط الهجوم .. أحمد جمعة ومحمود وادى . وكان المصرى ودع بطولة الكونفدرالية فى النسخة الماضية من الدور قبل النهائى أمام فيتا كلوب الكونغولى.

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