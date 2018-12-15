شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. مهاجم الإسماعيلى يحتفل بخطوبته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل محمد الشامى، مهاجم الإسماعيلى الحالى والزمالك السابق، بخطوبته فى حفل بسيط حضره الأهل والأصدقاء. ويستضيف الإسماعيلى القطن الكاميرونى مساء غد، الأحد، باستاد الإسماعيلية فى إطار منافسات جولة الذهاب بدور الــ32 لدورى أبطال أفريقيا. وكان محمد الشامى قد انتقل إلى الإسماعيلى مطلع الموسم الحالى قادما من الزمالك، ولعب من قبل للمصرى البورسعيدى عندما تم إعارته من إنبى وتألق وقتها تحت قيادة حسام حسن قبل أن ينتقل من النادى البترولى للزمالك ثم انتقل للدراويش.





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