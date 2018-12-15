شكرا لقرائتكم خبر عن الخطيب يظهر فى الأهلي ويبحث ملف المدرب الأجنبى مع عبد الحفيظ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ محمود الخطيب، رئيس النادى الأهلي، اليوم، السبت، سلسلة اجتماعاته مع أكثر من مسئول بالنادى لحسم عدة ملفات خاصة بالقلعة الحمراء، فى مقدمتها أمور خاصة بقطاع الكرة.

وعقد الخطيب جلسة مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق، بجانب جلسات أخرى مع أكثر من مسئول بالنادى لمناقشة عدة أمور إدارية أخرى خاصة بالنادى، بعدما حالت ظروف الخطيب الصحية التواجد فى النادى طوال الفترة الماضية.

وأجرى الخطيب جراحة فى ألمانيا مؤخراً لإزالة "ورم" من النخاع الشوكى قبل أن يظهر فى فرع الشيخ زايد الاثنين الماضي، وترأس اجتماع مجلس الإدارة، ثم تواجد فى النادى اليوم لمناقشة أكثر من ملف، وفى مقدمتها المدرب الجديد الذى سيتعاقد معه النادى خلال الأيام القليلة المقبلة وبحث هذا الملف مع عبد الحفيظ.