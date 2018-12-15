الان تتابع فيديو.. تتويج الفائزين في سباق “فورمولا إي – الدرعية” والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل متابعات - الخليج 365 فاز البرتغالي “داكوستا” بالجولة النهائية لسباق “فورمولا إي – الدرعية”، والتي انعقدت اليوم السبت. وتم تتويج الفائزين بحسب مراكزهم، في حفل ضخم، حضره عدد من القادة وكبار الفنانين. شاهد الفيديو من هنا..

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