الان تتابع داكوستا البرتغالي يفوز بسباق “فورمولا إي – الدرعية” والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل متابعات - الخليج 365

فاز المتسابق البرتغالي داكوستا بالمركز الأول، في سباق “فورمولا إي – الدرعية”، الذي جرى تنظيم المرحلة النهائية به، اليوم السبت.

وانطلق السباق النهائي لفورملا إي الدرعية، اليوم السبت، بحضور ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وشهدت فعاليات فورمولا إي للسيارات الكهربائية التي تشرف عليها الهيئة العامة للرياضة، في الدرعية إقبالاً كبيراً من قبل جمهور السباقات العالمية للفورمولا والسياح والزوار من جميع أنحاء العالم لا سيما الحضور الكبير من قبل الجمهور من داخل المملكة.

وتم تتويج داكوستا الفائز بالمركز الأول، في حفل ضخم عقب السباق، حضره كبار الفنانين والمهتمين بهذا النوع من الرياضة.