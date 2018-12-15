الامارات | النصر يتعاقد مع مدرب إسباني

شكرا لقرائتكم خبر عن النصر يتعاقد مع مدرب إسباني والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعاقدت شركة النصر لكرة القدم مع المدرب الإسباني "بينات سان خوسيه" لتولي منصب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم لمدة موسم ونصف، ليحل بديلاً للمدرب الصربي إيفان يوفانوفيتش، الذي كان قد تم إقالته مؤخراً وتولى مشرف أكاديمية الكرة البرازيلي كايو، مهمة تدريب الفريق في المباريات الثلاثة الماضية.

وبدأ المدرب بينات، مسيرته التدريبية مُديراً فنياً لفريق الشباب بنادي ريال سوسيداد الإسباني قبل أن يُقرر خوض تجربة التدريب في منطقة الخليج العربي وتحديداً المملكة العربية السعودية، حيث تولى منصب المدير الفني لفريق الاتحاد تحت 23 سنة ثم تم تصعيده ليتولى تدريب الفريق الأول الذي توج معه بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين عام 2013، ثم خاض تجربة أخرى في المملكة مع فريق الاتفاق في موسم 2014 – 2015.