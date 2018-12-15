شكرا لقرائتكم خبر عن بعد أول هدف أفريقي.. ناصر ماهر: أبذل أقصى جهد لنيل ثقة الجهاز الفني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عبّر ناصر ماهر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق على جيما الإثيوبي، بهدفين نظيفين مساء أمس الجمعة، في ذهاب دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال ناصر ماهر، في تصريحات نشرخ=ها الموقع الرسمي للنادي، إن الفوز على بطل إثيوبيا في هذه المرحلة الهامة أمر جيد، خاصة وأن الأهلي واصل تحقيق سلسلة الانتصارات، مُبدياً سعادته بالهدف الذي سجله خلال المباراة.

وأوضح ناصر ماهر، أنه بذل أقصى جهد لديه خلال الفترة الماضية، من أجل إثبات جدارته بالتواجد في حسابات الجهاز الفني.

وأشار ناصر ماهر، إلى أن الأهلي لديه طموحات كبيرة للفوز ببطولة أفريقيا، رغم أن الفريق يؤدي وسط أجواء استثنائية نتيجة لضغط المباريات والغيابات لكن الفريق قادر على عبور هذه المرحلة، والوصول إلى الأهداف التي يسعى لها وهي الفوز بالبطولات وإسعاد الجماهير.