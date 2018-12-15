شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يعلن جاهزية «فتحي وأزارو ومعلول» لمواجهة النجوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ينتطم أحمد فتحي ووليد أزارو وعلي معلول، لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اليوم السبت، في المران الجماعي للفريق الذي يقام على ملعب التتش استعدادا لمواجهة النجوم.

وشارك الثلاثي في مران مجموعة اللاعبين الذين غابوا عن مواجهة جيما الإثيوبي التي أقيمت أمس، بعد تعافيهم من الإصابة، ومن المنتظر أن يعود الثلاثي للمران مع الفريق لتجهيزهم للمرحلة المقبلة.

ووفقًا للموقع الرسمي للنادي، يرغب محمد يوسف، المدير الفني المؤقت، في الاستعانة ببعض العناصر العائدة من الإصابة كما أكد أمس عقب مواجهة جيما.

ويلتقي الأهلي مع النجوم يوم الإثنين المقبل، في المباراة المؤجلة بينهما من الأسبوع الثاني عشر في بطولة الدوري العام.