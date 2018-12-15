البكري يشيد بدعم المملكة لمنتخب اليمن الأول لكرة القدم

أشاد نايف البكري وزير الشباب والرياضة اليوم السبت بالدعم السعودي السخي واللامحدود للمنتخب اليمني الأول لكرة القدم في مسيرة الاعداد لكأس آسيا. وذكر البكري أن المملكة ستبقى دائما السند الحقيقي لليمن في مختلف المجالات. وكان منتخبنا الوطني بدأ معسكرا خارجيا في الرياض في الثالث من الشهر المنصرم، وخاض خلال الفترة الماضية مباراتين وديتين أمام المنتخبين السعودي( 1/0) والإماراتي ( 2/0) ومن المتوقع توجهه الى ماليزيا في معسكر خارجي كمرحلة ثالثة من الإعداد لبطولة كأس آسيا التي ستقام في الإمارات مطلع العام المقبل.

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