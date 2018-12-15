قررت لجنة الحكام باتحاد الكرة، برئاسة عصام عبد الفتاح، تعيين حكام عرب وأوروبيين لجميع مباريات بيراميدز المقبلة فى مسابقة الدورى العام.

وكشف مصدر بلجنة الحكام أن مباريات بيراميدز أمام الأهلى والزمالك والإسماعيلى سيديرها حكام أوروبيون، على أن تقام باقى المباريات بحكام عرب من تونس والمغرب والجزائر.

يذكر أن الأهلى سيلتقى بيراميدز يوم 4 يناير المقبل بالدورى.

شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة: حكام أوروبيون لبيراميدز أمام الأهلى والزمالك والإسماعيلي على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة وكالة أنباء أونا وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي وكالة أنباء أونا ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .