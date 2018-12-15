شكرا لقرائتكم مصر وجنوب أفريقيا تطلبان استضافة أمم أفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - القاهرة - أ ف ب | منذ 14 ساعة في 15 ديسمبر 2018 - اخر تحديث في 14 ديسمبر 2018 / 20:40

أعلن كل من الاتحادين المصري والجنوب أفريقي لكرة القدم أنه تقدم رسميا بطلب تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 الصيف المقبل بعد سحبها من الكاميرون، وذلك عشية اقفال باب الترشح.



وأكد الاتحاد المصري في بيان على موقعه الالكتروني أنه تقدم رسميا بطلب إلى الاتحاد الأفريقي لتنظيم بطولة الأمم الأفريقية المقررة إقامتها في حزيران (يونيو)، وذلك بعد أن تم سحبها من الكاميرون لعدم جاهزيتها، وفتح الباب أمام دول القارة للتقدم لاستضافتها، وبعد ساعات قليلة، صرح المتحدث باسم اتحاد كرة القدم في جنوب افريقيا دومينيك تشيمهافي لوكالة فرانس برس أن بلاده تقدمت رسميا بطلب استضافة كأس الأمم الأفريقية 2019 التي كانت مقررة في الكاميرون.

وأكد وزير الشباب والرياضة المصري أشرف صبحي خلال استقباله نائب رئيس الاتحاد الحارس الدولي السابق أحمد شوبير، أن ملف مصر لاستضافة أمم أفريقيا 2019 «يلقى كامل الدعم من الحكومة المصرية والوزارة» حسب بيان نشره الاتحاد على موقعه، وأوضح البيان انه تم التواصل خلال اللقاء مع رئيس اتحاد الكرة هاني أبو ريدة الموجود حاليا في مدينة شرم الشيخ لمتابعة بطولة أفريقيا للكرة الشاطئية ومعه رئيس الاتحاد الأفريقي (كاف) احمد احمد، وأكد البيان انه «تمت الموافقة على تقدم مصر بطلب استضافة بطولة كأس الأمم الافريقية لكرة القدم 2019».

وكان أبو ريدة أكد في تصريحات سابقة من شرم الشيخ «أن الملف الذي سيتم التقدم به لطلب تنظيم أمم أفريقيا 2019 رسميا، ينتظر الحصول على تعهد الحكومة المصرية بالتنظيم قبل إرساله إلى الاتحاد الأفريقي».