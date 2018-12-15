شكرا لقرائتكم مونديال الأندية: العين والترجي في تحدٍ مختلف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - دبي - أ ف ب | منذ 14 ساعة في 15 ديسمبر 2018 - اخر تحديث في 14 ديسمبر 2018 / 20:46

يلتقي العين بطل الإمارات مع الترجي التونسي بطل أفريقيا اليوم (السبت) في ربع نهائي كأس العالم للأندية لكرة القدم التي تستضيفها الإمارات حتى 22 كانون الأول (ديسمبر) في مواجهة عربية هي الرابعة من نوعها في البطولة، وفي المباراة الثانية ضمن ربع النهائي السبت أيضا، يلعب كاشيما انتلرز

الياباني بطل آسيا، مع ديبورتيفو غوادالاخار المكسيكي بطل الكونكاكاف، على أن يلتقي الفائز بينهما ريال مدريد الاسباني بطل أوروبا وحامل اللقب في 19 الجاري.

وستكون المباراة العربية الرابعة منتظرة للعين والترجي لتحقيق انجاز أول من نوعه لهما بالتأهل إلى نصف النهائي وملاقاة ريفربلايت الأرجنتيني بطل أميركا الجنوبية في 18 الجاري، وتخطى العين في المباراة الأولى عقبة ويلينغتون النيوزيلندي بصعوبة بالغة بعد التمديد بركلات الترجيح 4-3 عندما حول تأخره في الوقت الأصلي من صفر-3 إلى تعادل 3-3.



ويعرف العين جيدا أن مواجهة الترجي تختلف كليا عن تيم ويلينغتون وان عليه التخلي عن الأخطاء الدفاعية التي وقع بها لاعبوه أمام بطل أوقيانيا في المباراة الأولى، في حال أراد تكرار انجاز مواطنه الجزيرة الذي تأهل إلى نصف النهائي في النسخة الماضية، وسيعاني بطل الإمارات من كونه خاض مباراة مجهدة بدنيا الأربعاء امتدت إلى شوطين إضافيين، بعكس الترجي الذي يخوض مباراته الأولى في البطولة.

واعترف الكرواتي زوران ماميتش مدرب العين بالصعوبات التي سيواجهها فريقه أمام الترجي لأن «المنافس مختلف، والكرة الأفريقية متطورة كثيرا (عن نظيرتها في أوقيانيا)، ما حدث في لقاء ويلينغتون أتمنى إلا يتكرر مجددا، وعلينا العمل بجد لمواصلة المشوار في البطولة».

من جهته، يطمح الترجي إلى أن تكون مشاركته الثانية في البطولة أفضل من الأولى عام 2011 عندما خسر أمام السد 1-2 في ربع النهائي، ثم أمام مونتري المكسيكي 2-3 في مباراة تحديد صاحبي المركزين الخامس والسادس، واختبر ثلاثة لاعبين من التشكيلة الحالية للترجي المشاركة السلبية الأولى في 2011 وهم حارس المرمى معز بن شريفية وخليل شمام وسامح الدربالي.