شكرا لقرائتكم يوفنتوس في معترك تورينو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - ميلانو - أ ف ب | منذ 14 ساعة في 15 ديسمبر 2018 - اخر تحديث في 14 ديسمبر 2018 / 20:48

اكتشف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بعد انتقاله من ريال مدريد الإسباني إلى يوفنتوس أن فريقه الجديد «يرفض خسارة مباراتين، ضد إنتر وتورينو».



لذا ستكون مواجهة حامل اللقب في آخر سبع سنوات مع مضيفه وجاره تورينو اليوم السبت، الأبرز في المرحلة الـ16 من الدوري الإيطالي لكرة القدم والتي ستقام بعد جرح خروج فريقين إيطاليين من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا

وتشكل زيارة يوفنتوس إلى ملعب جاره اللدود فرصة للحفاظ على فارق النقاط الثماني التي تفصله عن أقرب منافسيه نابولي الذي ودع المسابقة القارية منتصف الأسبوع، على غرار انتر ثالث الترتيب والذي يبتعد بفارق كبير يبلغ 14 نقطة عن «السيدة العجوز»، ويخوض يوفنتوس المواجهة بعد انتهاء سلسلة دامت سنة لم يخسر فيها خارج أرضه، وذلك بعد سقوطه أمام يونغ بويز السويسري 1-2 في دوري الأبطال. لكن الخسارة كانت معنوية فقط، لأن يوفنتوس تأهل متصدرا لمجموعته، في ظل سقوط مانشستر يونايتد الإنكليزي أمام فالنسيا الإسباني.

وأشار رونالدو (33 عاما) إلى أهمية المباراة ضد تورينو بقوله «الدربي دوما جميل وعلينا الفوز»، وذلك بعد تذوقه أول فوز في «دربي إيطاليا» ضد انتر الأسبوع الماضي بهدف زميله الكرواتي ماريو ماندزوكيتش.

ويخوض فريق المدرب ماسيميليانو أليغري مواجهة «دربي ديلا مولي» وهو لم يخسرها منذ نيسان (أبريل) 2015، لكن تورينو خامس الترتيب حقق بداية مقبولة ولم يخسر سوى 3 مرات هذا الموسم، وقال قائد دفاع يوفنتوس جورجيو كييليني الذي أراحه مدربه منتصف الأسبوع «تورينو تحسن كثيرا. يمكنهم البحث عن التأهل إلى أوروبا ويمكنهم بالطبع خلق مشكلات لنا».