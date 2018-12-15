شكرا لقرائتكم الزمالك يبحث عن نقاط قطن التشادي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - القاهرة - محمد فتحي | منذ 14 ساعة في 15 ديسمبر 2018 - اخر تحديث في 14 ديسمبر 2018 / 20:51

يلتقي الزمالك المصري مع القطن التشادى اليوم (السبت) في ملعب بتروسبورت بالقاهرة فى ذهاب دور الـ32 لبطولة الكونفديرالية الأفريقية لكرة القدم، ويسعى الفريق «الأبيض» إلى تحقيق فوز مريح قبل مواجهة الإياب في العاصمة التشادية إنجمينا.



ويركز المدير الفني للزمالك السويسري كريستيان غروس على الفوز بلقب بطولتي الدوري المحلي والكونفديرالية لتعويض الخروج من دور الـ16 بكأس زايد للأندية العربية بركلات الترجيح أمام مواطنه الاتحاد السكندري. وهدد غروس باستبعاد أي لاعب مهما كانت نجوميته في حال قصر في أداء واجباته، مؤكدا أن سيناريو البطولة العربية لن يتكرر في البطولة القارية بعد علاج الأخطاء التي ارتكبها اللاعبون، وتوعد بفرض عقوبات على عدد من اللاعبين في حال استمرار إهدارهم الفرص السهلة.

وتعافى صانع الألعاب يوسف أوباما من آلام في الظهر وبات جاهزا لخوض مباراة اليوم، ويعول غروس في التشكيل الأساسي على محمود جنش في حراسة المرمى، ومحمود علاء ومحمود الونش وعبدالله جمعة وحمدي النقاز فى الدفاع، وفرجاني ساسي وطارق حامد ومحمد إبراهيم ومحمود كهربا ومصطفى فتحي في الوسط، وعمر السعيد في الهجوم.

من جهته، يأمل فريق القطن التشادي في تفجير مفاجأة كبرى أمام الزمالك وتحقيق نتيجة جيدة قبل مواجهة الإياب بملعبه، وكان الفريق بلغ دور الـ32 بعد إقصاء جوميدو التوغولى من دور الـ64.