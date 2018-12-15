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شكرا لقرائتكم الداخلية يضم سعيد مراد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل وقع سعيد مراد لاعب وسط حرس الحدود والمصرى السابق على عقود الانضمام لصفوف فريق الداخلية لمدة موسم ونصف تبدأ من يناير المقبل .
وأكد علاء عبد العال المدير الفني لفريق الداخلية، أن إدارة النادى أنهت الاتفاقات المادية مع اللاعب لينتقل بشكل رسمي إلى صفوف فريقه بداية يناير القادم .
ويحتل الداخلية المركز ال 13 بجدول مسابقة الدوري العام، ويستعد الفريق لمواجهة وادي دجلة في الجولة المقبلة، في المباراة التي تقام الخميس المقبل .
وكان الداخلية تعادل مع المصري في المباراة الأخيرة ببطولة الدوري، بهدف لكل فريق في مباراة مثيرة حتى الدقائق الأخيرة .
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