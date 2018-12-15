شكرا لقرائتكم صاروخ أنجولا يطلب 500 ألف دولار راتب سنوي بالأهلي.. والقيعي يعرض 300 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عرض النادي الاهلي على الأنجولي جيرالد ودا كوستا لاعب فريق أول أغسطس الأنجولي 300 ألف دولار في الموسم الواحد للتوقيع للأهلي فيما طلب اللاعب 500 ألف دولار للتوقيع رسمياً للقلعة الحمراء.

ووصل القيعي إلى أنجولا ظهر أمس الاول ، الخميس، بعد رحلة طيران شاقة استمرت قرابة الـ13 ساعة والتقى مستشار التعاقدات في الأهلي مع الأنجولي جلبرتو ظهير أيسر القلعة الحمراء السابق من أجل إنهاء صفقة جيرالدو.

ورغم أن الظهير الأنجولي تلقي إغراءات مالية كبيرة من أندية كثيرة ابرزها الترجي والهلال السوداني إلا أن اللاعب أبدى رغبة قوية في اللعب للأهلي لكنه أشترط تقديره مالياً وطلب الحصول على 500 ألف دولار سنوياً .

ويتطلع الأهلي حالياً للوصول لأتفاق مع جيرالدو المُلقب بـ"صاروخ أنجولا" حتى يحصل القيعي على توقيعه في انجولا تمهيداً لإنهاء الإتفاق مع أول أغسطس ثم إتمام الصفقة رسمياً.

وشارك جيرالدو دا كوستا مع أول أغسطس مؤخراً فى النسخة الجديدة من دورى أبطال أفريقيا بما يعنى أنه لن يُشارك مع الأهلى فى البطولة الأفريقية الجديدة التى بدأها بطل مصر أمس، الجمعة، بمواجهة جيما الأثيوبى إذا ما أنهى الأهلى الصفقة رسمياً .

ويرغب الاهلي في ضم اللاعب على أن تتم إعارته بعد ذلك لأحدى الأندية المحلية أو العربية أو يتم الاكتفاء بمشاركته مع الفريق محلياً.