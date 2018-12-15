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رسالة لوكا مودريتش لرونالدو وميسى

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جدة - عمرو شويل وجه الكرواتي لوكا مودريتش نجم رسالة إلى الثنائى ليونيل أسطورة وكريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس عقب تتويجه بالكرة الذهبية وعدم تواجد الثنائى بحفل تسليم الجوائز في فرنسا الذى أقيم الشهر الماضى.

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وانتقد مودريتش غياب الثنائى وقال في تصريحات لصحيفة "سبورتسكي نوفوستي" الكرواتية: "لا أعرف لماذا لم يحضر أى منهم الحفل الأخير للكرة الذهبية، إنها اختياراتهم."

وأضاف مودريتش قائلا: "من الواضح أن جائزة الكرة الذهبية يكون لها قيمة عندما يفوز أى منهما بها، وإذا لم تكن من نصيب أحدهما فهى بلا قيمة."

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وقال نجم ريال مدريد أن ما قام به الثنائى أمر لا يجوز وغير لائق بالنسبة لزملائهم من اللاعبين والجماهير وكل من اختراهم كأفضل لاعبى العالم خلال العشر سنوات الماضية.

وأنهى مودريتش احتكار ميسي ورونالدو للكرة الذهبية لمدة 10 سنوات بعدما حققها كل منهما 5 مرات، وفاز نجم ريال مدريد بالجائزة للمرة الأولى فى مسيرته.

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