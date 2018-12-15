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شكرا لقرائتكم كومان وليفاندوفسكى يقودان بايرن ميونخ أمام هانوفر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أعلن نيكو كوفاتش المدير الفنى لفريق بايرن ميونخ التشكيلة الرسمية التى سيخوض به الفريق اللقاء أمام مضيفه هانوفر، ضمن مباريات الجولة الـ15 للدورى الألمانى "البوندزليجا"، والذى سيقام فى الرابعة والنصف من مساء اليوم السبت على ملعب "أود آرينا".
ويغيب عن مواجهة اليوم النجمين آريين روبن وفرانك ريبيرى للإصابة.
ويحتل البايرن المركز الثالث فى جدول الترتيب برصيد 27 نقطة بينما يأتى هانوفر فى المركز السابع عشر وقبل الأخير برصيد 10 نقاط.
وجاء تشكيل الفريق البافارى كاملا كالتالى:
حراسة المرمى: مانويل نوير
خط الدفاع: كيميتش - هوميلز - سولى - الابا
خط الوسط: تياجو - جوريتسكا - كومان
خط الهجوم: جنابرى - مولر - ليفاندوفسكى
تشكيل بايرن ميونخ
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