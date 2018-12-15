شكرا لقرائتكم الشوط الأول.. مانشستر سيتى يتقدم على إيفرتون بهدف خيسوس بعد صيام 4 أشهر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انهى مانشستر سيتى الشوط الأول من المواجهة أمام ضيفه إيفرتون، بالتقدم بهدف دون مقابل، فى اللقاء الذى يقام على ملعب "الإتحاد" فى افتتاح الجولة الـ17 من الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج".

الهدف احرزه البرازيلى جابرييل خيسوس فى الدقيقة 22 بعد أن وضع الكرة بإقتدار على يسار جوردان بيكفورد حارس التوفيز، إثر تلقيه تمريرة رائعة من الألمانى ليروى سانى.

والهدف الذى سجله خيسوس هو الأول له فى البريميرليج منذ 4 أشهر، وتحديدا يوم 19 أغسطس، عندما سجل هدفا فى مرمى هدرسفيلد تاون.

مانشستر سيتى الذى يحتل وصافة جدول التريب برصيد 41 نقطة يسعى لتحقيق الفوز فى لقاء اليوم، من أجل استعادة الصدارة على أمل تعثر ليفربول أمام مانشستر يونايتد فى مواجهة الغد التى ستقام على ملعب "آنفيلد" فى السادسة مساء.



جابرييل خيسوس

كايل ووكر يمر بالكرة

هدف السيتى الأول