شكرا لقرائتكم جوادا لاخارا يتقدم على كاشيما بهدف فى الشوط الأول.. فيديو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تقدم جوادا لاخارا المكسيكى على كاشيما انتلرز اليابانى بهدف دون رد، مع نهاية أحداث الشوط الأول من مواجهة الفريقين المقامة على ملعب "هزاع بن زايد" فى الدور الثانى من كأس العالم للأندية.

الهدف جاء مبكرا بعد مرور 3 دقائق فقط عبر رأسية اللاعب أنخيل زالديفار.

الفائز من مواجهة اليوم، سيلاقى ريال مدريد الإسبانى (بطل أوروبا) يوم الأربعاء المقبل فى الدور قبل النهائى للبطولة، فيما سيلتقى يوم الثلاثاء ريفر بليت الأرجنتينى مع الفائز من مواجهة العين الإماراتى والترجى التونسى التى ستنطلق فى السادسة والنصف مساء اليوم.