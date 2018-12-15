شكرا لقرائتكم "بي بي سي" تمنح محمد صلاح جائزة أفضل لاعب في إفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - توج المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزي بجائزة هيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي" لأفضل لاعب كرة قدم إفريقي للعام الثاني على التوالي يوم الجمعة. وتفوق صلاح البالغ عمره 26 عاما، الفائز بالجائزة ذاتها العام الماضي، على زميله في ليفربول السنغالي ساديو ماني والمغربي المهدي بنعطية مدافع يوفنتوس الإيطالي والسنغالي الآخر كاليدو كوليبالي مدافع نابولي والغاني توماس بارتي لاعب أتليتيكو مدريد، وبات صلاح ثالث مصري وخامس عربي يفوز بالجائزة.

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