شكرا لقرائتكم خبر عن 200 ألف دولار تفصل "صاروخ" أنجولا عن التوقيع للأهلي والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

عرض النادى الأهلي على الأنجولى جيرالد ودا كوستا، لاعب فريق أول أغسطس الأنجولى، 300 ألف دولار فى الموسم الواحد للتوقيع للقلعة الحمراء، فيما طلب اللاعب 500 ألف دولار للتوقيع رسمياً.

ووصل عدلى القيعى إلى أنجولا ظهر أمس الأول، الخميس، بعد رحلة طيران شاقة استمرت قرابة الـ13 ساعة، والتقى مستشار التعاقدات فى الأهلي مع الأنجولي جيلبرتو ظهير أيسر القلعة الحمراء السابق، من أجل إنهاء صفقة جيرالدو.

ورغم أن الظهير الأنجولى تلقى إغراءات مالية كبيرة من أندية كثيرة، أبرزها الترجى والهلال السودانى، إلا أن اللاعب أبدى رغبة قوية فى اللعب للأهلي، لكنه اشترط تقديره مالياً وطلب الحصول على 500 ألف دولار سنوياً.

ويتطلع الأهلي حالياً للوصول لاتفاق مع جيرالدو المُلقب بـ"صاروخ أنجولا" حتى يحصل القيعى على توقيعه تمهيداً لإنهاء الاتفاق مع أول أغسطس ثم إتمام الصفقة رسمياً.

وشارك جيرالدو دا كوستا مع أول أغسطس مؤخراً فى النسخة الجديدة من دورى أبطال أفريقيا، ما يعنى أنه لن يُشارك مع الأهلى فى البطولة الأفريقية الجديدة التى بدأها بطل مصر أمس، الجمعة، بمواجهة جيما الإثيوبى إذا ما أنهى الأهلى الصفقة رسمياً.

ويرغب الأهلي في ضم اللاعب على أن تتم إعارته بعد ذلك لأحد الأندية المحلية أو العربية أو يتم الاكتفاء بمشاركته مع الفريق محلياً.