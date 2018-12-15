شكرا لقرائتكم خبر عن الأمن يمنع جماهير الزمالك من التكدس أمام النادى.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منعت قوات الأمن جماهير نادى الزمالك من التكدس أمام مقر النادى، بعدما حضرت أعداد من الجمهور لاستقلال الأتوبيسات المتجهة إلى ملعب بتروسبورت لحضور مباراة القطن التشادى المقرر لها مساء اليوم، السبت، ببطولة الكونفدرالية الأفريقية. وخصص مسئولو نادى الزمالك 15 أتوبيسا لنقل الأجهزة الرياضية وأعضاء القلعة البيضاء لملعب بتروسبورت لحضور مباراة القطن، ولكن ستتوجه الجماهير البيضاء بشكل فردى إلى الملعب. وتشهد مباراة الزمالك والقطن التشادى حضور الجماهير البيضاء لأول مرة خلال الموسم الحالى بعدما شهدت المباريات الماضية اقتصار الحضور على الأجهزة الرياضية وأعضاء النادى فقط.

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