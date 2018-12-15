شكرا لقرائتكم خبر عن سعيد مراد أول صفقات الداخلية فى ميركاتو يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقع سعيد مراد، لاعب وسط حرس الحدود والمصرى السابق، على عقود انضمامه لصفوف فريق الداخلية لمدة موسم ونصف تبدأ من يناير المقبل.

وأكد علاء عبد العال، المدير الفنى لفريق الداخلية، أن إدارة النادى أنهت الاتفاقات المادية مع اللاعب لينتقل بشكل رسمى إلى صفوف فريقه بداية يناير المقبل.

ويحتل الداخلية المركز الـ13 بجدول مسابقة الدورى العام، ويستعد الفريق لمواجهة وادى دجلة فى الجولة المقبلة، فى المباراة التى تقام الخميس المقبل.

وكان الداخلية تعادل مع المصرى فى المباراة الأخيرة ببطولة الدورى بهدف لكل فريق فى مباراة مثيرة حتى الدقائق الأخيرة.