شكرا لقرائتكم خبر عن عامر حسين يحضر قرعة دور الـ8 بالبطولة العربية فى الإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتوجه عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة، غداً إلى الإمارات لحضور مراسم سحب قرعة دور الـ8 بالبطولة العربية المحدد لها بعد غد الاثنين. وجاءت الفرق الـ8 المتأهلة لربع نهائى البطولة العربية كالتالى: المريخ السودانى - مولودية الجزائر - الأهلى السعودى - النجم الساحلى - الهلال السعودى - الوصل الإمارات - الاتحاد السكندرى - والرجاء المغربى. وتمسك هانى أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة، بحضور عامر حسين مراسم القرعة والإشراف على المواعيد المقترحة، للبطولة فى المباريات المقبلة للوصول بالبطولة لبر الأمان.

شكرا لقرائتكم خبر عن عامر حسين يحضر قرعة دور الـ8 بالبطولة العربية فى الإمارات على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم السابع وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم السابع ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .