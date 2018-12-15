شكرا لقرائتكم خبر عن القطن التشادى يغادر القاهرة غدا بعد مواجهة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تغادر بعثة فريق القطن التشادى القاهرة مساء غد، الأحد، بعد مواجهة الزمالك فى السابعة مساء اليوم السبت فى ذهاب دور الـ 32 لبطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وتقام مباراة الزمالك والقطن التشادى على ملعب بتروسبورت بعدما رفض الفريق التشادى نقل المباراة لملعب برج العرب.

ومن المنتظر حضور 10 آلاف مشجع زملكاوى لمباراة الزمالك والقطن التشادى بناءً على موافقة الجهات الأمنية.