شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد ومكان الاجتماع الفنى لمباراة الإسماعيلى والقطن والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد مساء اليوم بأحد الفنادق المطلة على بحيرة التمساح الاجتماع الفنى لمباراة الإسماعيلى مع القطن الكاميرونى، والمحدد لها الخامسة مساء غد، الأحد، ضمن منافسات جولة الذهاب لدور الــ32 لبطولة دورى أبطال أفريقيا.
ومن المقرر أن يشهد الاجتماع الاتفاق على ألوان قمصان الفريقين بجانب بعض الأمور المقرر الالتزام بها خلال المباراة.
يذكر أن فريق القطن سيخوض مرانه الختامى اليوم باستاد الإسماعيلية حسب لائحة الكاف.
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